3 декабря, 14:07

Ушаков назвал переговоры Путина с американской делегацией очень содержательными

Обложка © Kremlin.ru

Прошедшие накануне переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американской стороной были очень содержательными. Об этом журналистам заявил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Состоялись очень содержательные переговоры нашего президента с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном, даже, можно сказать, полностью обсуждалась одна проблема. Это проблема урегулирования кризиса на Украине», — сказал Ушаков.

Кремль настаивает на конфиденциальности переговоров по Украине

Напомним, вечером 2 декабря в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Российскую делегацию на переговорах представляли Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Переговоры продлились порядка пяти часов. В Кремле подчеркнули, что переговоры были продуктивными, но компромиссного плана пока нет. Подробнее об итогах встречи читайте в материале Life.ru.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
