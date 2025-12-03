Суд взыскал почти полмиллиона с затопившей соседей Леры Кудрявцевой

Пресненский районный суд Москвы взыскал с телеведущей Валерии Кудрявцевой почти полмиллиона рублей за затопление квартиры соседей. Иск подавала страховая компания, которая ранее возместила ущерб пострадавшим, а теперь потребовала компенсации с виновницы, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Суд постановил взыскать с Кудрявцевой В.Л. в пользу АО «АльфаСтрахование» сумму ущерба в размере 463 446 руб., расходы по уплате государственной пошлины и нотариальные расходы», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил требования в порядке суброгации — механизма, когда страховщик, выплативший возмещение, получает право требовать эти средства с лица, ответственного за ущерб. Кроме основной суммы, с Кудрявцевой также взысканы судебные издержки и нотариальные расходы.

Ранее сообщалось, что солист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров*, известный своей поддержкой Украины, продолжает вести предпринимательскую деятельность в России. Подтверждением этого служит подача от его имени необходимых документов в Социальный фонд в августе.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.