В Литве приземлился украинский военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан»

Один из самых больших самолётов в мире — украинский Ан-124 «Руслан» — утром сел на базе ВВС Литвы, привлекая внимание и авиаторов, и местных жителей. Об этом сообщило издание Delfi.

Гигантский четырёхдвигательный Ан-124 прибыл в Шяуляйский аэропорт 3 декабря в 8:21 по данным FlightRadar24. Машина прилетела из немецкого Лейпцига и направилась на базу Литовских военно-воздушных сил. Этот самолёт, хорошо известный в авиационном мире, используют для перевозки грузов, которые не под силу большинству транспортников.

Ранее сообщалось, что один из бортов Ан-124 авиакомпании Antonov Airlines был направлен в Германию для прохождения сертификационных испытаний. Самолёт с бортовым номером UR-82073 прибыл в Лейпциг, где ему предстоит сложный цикл проверок для восстановления лётной сертификации, и выражал надежду, что эта машина вновь появится в украинском небе.