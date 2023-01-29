Спор на 500 миллионов евро: Будет ли Украина восстанавливать самый большой самолёт в мире Есть информация, что "самый большой в мире самолёт" можно было не только достроить, но и спасти. 28 января, 23:40 Фото © Shutterstock / Oleksii Samsonov

Последние новости по Украине – 2023

В конце прошлого года немецкое издание Bild писало, что Киев строит "новый" самолёт Ан-225 "Мрия". Для этого офис Antonov Logistics Salis в Лейпциге совместно с местным аэропортом учредил специальный фонд. Партнёры заверили, что часть средств, необходимых для строительства машины, будут получены за счёт продажи сувениров и мерча, связанного с "Мрией".

В ноябре 2022-го гендиректор "Антонова" Евгений Гаврилов заверил, что самолёт готов на 30%, но предупредил, что достроить его удастся только после окончания текущего конфликта. Спустя некоторое время представители "Антонова" опубликовали опровержение, где указали на то, что речь шла не о строительстве, а о "конструкторских работах". Похоже, что история с "Мрией", — уравнение с бесконечным числом переменных.

На строительство, по словам гендиректора "Антонова", уйдёт 500 млн евро. По состоянию на 17 января 2023 года на краудфандинговой площадке, где ведутся сборы на "Мрию", собрано чуть больше 101 тысячи долларов, а участники в чате дискутируют о том, в какой цвет стоит покрасить самолёт, если удастся его восстановить.

Какой самолёт самый большой в мире

Ан-225 "Мрия". Фото © Shutterstock / Bychykhin Olexandr

"Мрия" — самый большой в мире самолёт, который сравнивают с такими гигантами, как Stratolaunch Roc и Hughes H-4 Hercules по прозвищу "Еловый гусь". Однако западные гиганты успели совершить в лучшем случае по одному полёту. Тогда как "Мрия", специально созданная для советской космической программы "Буран", успела послужить и в постсоветском мире, изредка доставляя негабаритные грузы в разные точки планеты.

Всего планировали построить два самолёта Ан-225, но строительство одного из них было заморожено. И тот и другой Ан-225 после распада СССР перешли "по наследству" Украине, которая записала его в список собственных достижений. В 2021-м он поучаствовал в военном параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Один из депутатов Верховной Рады назвал демонстрацию советской разработки "лучшей пропагандой советского строя" и в шутку предложил "арестовать" Зеленского за такую идеологическую диверсию.

Как бы то ни было, 27 февраля 2022-го действующая "Мрия" попала под огонь артиллерии ВСУ и перестала существовать. А состояние недостроенного экземпляра под большим вопросом. Вряд ли он сохранился в первозданном виде. О том, сколько нужно денег на восстановление, информация также противоречивая.

Сколько стоит Ан-225 в рублях

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По словам специалистов, дело даже не в том, сколько стоит такой самолёт, а в том, из чего эта сумма складывается. В разное время озвучивались разные цифры. В 2018-м "Антонов" заявил, что на достройку второй "Мрии" нужно 460 млн долларов.

Тогда же китайская корпорация Аerospace Industry Corporation of China (AICC) предложила достроить Ан-225 за 300 млн долларов. В 2020 году директор "Антонова" Александр Донец озвучил цифру в 460 млн долларов, сославшись на расчёты 2012 года.

В марте 2022 года украинская сторона заявила, что на строительство новой "Мрии" понадобится три миллиарда долларов. И, как уже было сказано, в конце 2022-го гендиректор "Антонова" обозначил сумму 500 млн евро.

Можно ли восстановить Ан-225 "Мрия"

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У предприятия "Антонов" есть три варианта: восстановить сгоревшую "Мрию", построить новый самолёт, достроить второй Ан-225.

Восстановить сгоревшую "Мрию" невозможно. По словам экспертов, в ходе обстрела повреждена кабина самолёта, двигатели и гидравлика, а планер посечён осколками.

Но и достроить второй экземпляр "Мрии" не так просто.

— Нужны готовые комплектующие, но их там явно не хватает. А раз их нет, нужно, чтобы кто-то их разработал, произвёл, поставил. У России они покупать точно не будут. А шасси, кроме нас, никто не сделает. Более того, многие изделия уже не выпускаются — документации на них нет, — отмечает глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Также неизвестно, как "Антонов" собрался достраивать самолёт — на старой или новой базе, с новой авионикой и новой системой управления или со старой. Советская инфраструктура рухнула, а Ан-225 строили "всем Союзом". Для создания самолёта на новой базе нужно создавать инфраструктуру с нуля — от КБ до производственных площадок. Это годы и миллиарды вложений. В случае интеграции с западной инфраструктурой при самом оптимистичном прогнозе получится совершенно другой самолёт. В этом контексте говорить о возрождении "Мрии" вообще нет смысла.

Что будет с Украиной дальше

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Глава Счётной палаты Украины Валерий Пацкан спрогнозировал рост госдолга страны в 2023 году в два раза — до 6,4 триллиона гривен, или 174 млрд долларов.

Даже при условии завершения конфликта правительству Украины ещё долго будет не до "Мрии", которая экономически убыточна и представляет собой, скорее, как выразился сам Зеленский, "вопрос имиджа нашего государства".

Интересно, что в конце июня 2022-го британский миллиардер Ричард Брэнсон прилетел в Гостомель и предложил помочь в строительстве нового Ан-225. Тогда впервые прозвучала мысль, что "Мрия" станет символом возрождения украинского космоса.

Вопрос, на каких условиях он это будет делать и когда у Украины появится время заняться собственной космической программой, с учётом того, что все 30 лет независимости было не до этого.

Что случилось в Гостомеле

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Специалисты отмечают, что у Киева был призрачный шанс достроить вторую "Мрию". Несколько лет назад китайская компания Aerospace Industry Corporation of China (AICC) и "Антонов" подписали договор о сотрудничестве. В нём много подводных камней, начиная с того, что с китайской стороны он был подписан на подставное юрлицо — одноимённую AICC, числящуюся в Гонконге. "Мрию" так и не достроили, а затем украинская и китайская стороны погрязли в судебных разбирательствах.

Что касается уничтоженной в Гостомеле "Мрии", в прошлом году вскрылся интересный факт. Незадолго до начала спецоперации руководство "Антонова" планировало эвакуировать "Мрию" в Лейпциг, чуть ли не под эгидой НАТО. Однако топ-менеджмент, ответственный за эту операцию, за две недели до СВО сам перебрался в Лейпциг и окопался в офисе Antonov Logistics Salis, не предприняв ничего для спасения самолёта. Эту историю рассказал журналистам экс-капитан уничтоженной "Мрии" Дмитрий Антонов.

Возникает ощущение, что "Мрии" подписали смертный приговор. И стрельба украинской артиллерии не выглядит случайностью.

— Они же знали, куда бьют. У них и спутники, и квадрокоптеры, и они прекрасно понимали, какая там, на аэродроме, инфраструктура находится, — отметил глава отраслевого портала "Авиа.ру" Роман Гусаров.

Что будет после спецоперации на Украине

Однако утверждать что-либо с полной уверенностью за недостатком доказательств нельзя. Но возникает полное ощущение, что когда-нибудь вскроются все обстоятельства дела, которые многих удивят. Некоторые эксперты предполагают, что 500 млн евро, даже если "Антонов" их получит, пойдут не совсем на восстановление Ан-225.

Объективно говоря, "Мрия" — последнее, что нужно Киеву. Ан-225 может быть востребован только на рынке перевозки крупногабаритных грузов. Но и рынок этот специфичен, и на нём давно прочное место занимает Россия с более удобными в эксплуатации самолётами Ан-124 "Руслан", багажный отсек которых идентичен отсеку "Мрии". Даже если Украина достроит "Мрию", она вряд ли закрепится на этом рынке услуг, потому что нет такого большого спроса на перевозку негабаритных грузов.

Последний раз "Мрия" блеснула в роли "тяжеловеса" в 2020 году, когда доставила на Украину из Китая 12 млн антиковидных масок, 260 тысяч защитных очков и 100 тысяч защитных костюмов общим весом в 103 тонны. С учётом того, что в 2023-м тема с "Мрией" заглохла даже в медийном пространстве, Киеву сейчас явно не до неё.

Фото © Shutterstock / Arsgera Есть ли у Киева шанс возродить "Мрию" 0 Нет даже смысла это затевать Украина попробует восстановить самолёт ради имиджа Свой вариант

Авторы Евгений Жуков