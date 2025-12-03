Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* ещё летом 2023 года грозился выпить чашечку кофе в Крыму. По информации издания «Украинская правда», такое заявление прозвучало на фоне отсутствия, по его мнению, должного контроля со стороны руководства за публичными выступлениями государственных спикеров.

Журналисты обратили внимание, что первыми, кто начал активно общаться с общественностью после начала спецоперации, стали советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк и его бывший коллега Алексей Арестович*. В тот период они взяли на себя эту роль, в то время как Владимир Зеленский сосредоточился на общении с зарубежными партнёрами.

По информации источника в офисе Зеленского, ключевым преимуществом Арестовича* и Подоляка была их независимая подготовка к выступлениям. Они не подвергались контролю и высказывались по своему усмотрению, что, по мнению источника, способствовало их популярности. В дальнейшем это привело к конкуренции между ними и стремлению «наперегонки» создавать информационные поводы, преувеличивая военные успехи Украины.

Позже к числу «позитивных» спикеров присоединился и Буданов*, сделавший заявление о «кофе в Ялте», намекая на возможное возвращение ВСУ в Крым. Источник издания предполагает, что все они могли искренне верить в свои слова, но при этом неосознанно подрывали доверие общества, давая невыполнимые обещания.

Ранее сообщалось, что Буданова* призвал украинцев сохранять готовность к возможному продолжению вооруженного противостояния в течение ближайших лет. По его мнению, речь идёт не о непрерывных боевых действиях, а о необходимости поддержания способности к вооруженному отпору в любой момент.

* Внесены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.