«Уехала заниматься здоровьем»: Рудковская подтвердила отъезд фигуристки Костылёвой в Воронеж

Фигуристка Елена Костылёва, проходившая обучение в академии «Ангелы Плющенко», уехала из Москвы вместе с родителями. По информации генерального директора академии Яны Рудковской, спортсменка не тренировалась последнюю неделю из-за перенесённого гриппа и в настоящее время находится в Воронеже, где продолжает восстанавливать здоровье, пишет «Матч ТВ».

Рудковская уточнила, что отец девочки попросил снять дочь с турнира, организуемого двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, так как спортсменка действительно пропустила почти неделю тренировок из-за болезни. Гендиректор отметила, что одновременно с Костылёвой заболел и её с Плющенко сын — Александр, у которого температура несколько дней держалась на уровне 38-39 градусов. Завтра ему предстоит выйти на лёд.

Напомним, что в ноябре произошёл скандал с участием матери Елены Костылёвой — Ирины и Евгением Плющенко. Чемпион обратился с официальной жалобой к уполномоченному при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой на мать своей подопечной. Тренер обвинил Ирину Костылёву в систематическом нарушении общественного порядка и недопустимом поведении в академии. Мать спортсменки регулярно допускала нецензурные оскорбления в адрес тренерского состава, других воспитанников и их родителей. Вместе с тем Ирина неоднократно поднимала руку на свою дочь. Более того, женщина уже состоит на учёте в органах опеки по данному вопросу.