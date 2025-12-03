Польский Генштаб дал «зелёный свет» на покупку 250 американских БТР Stryker
Обложка © Wikipedia
Польский Генштаб дал «зелёный свет» на приобретение 250 американских бронетранспортёров Stryker. Об этом сообщило Polskie Radio. Финальное слово в сделке остаётся за Управлением технической модернизации Министерства обороны.
В случае одобрения данной рекомендации руководством, вся партия БТР Stryker, ранее находившихся на вооружении армии США, будет передана Польше по символической цене в один доллар.
Бронированная машина Stryker, разработанная General Dynamics Land Systems в начале 2000-х, представляет собой колесный бронетранспортер, созданный для оснащения механизированных бригад армии США. Изначально она предназначалась для операций в условиях конфликтов низкой интенсивности. На сегодняшний день произведено порядка 4900 единиц Stryker в различных модификациях.
Ранее сообщалось, что власти Польши передумали покупать у США все 486 ракетных установок HIMARS, несмотря на подписанное соглашение. В Варшаве говорят о возможной нехватке денег на такие объёмы закупок, особенно учитывая уже подписанный десятимиллиардный контракт на поставку 96 вертолётов AH-62 Apache.
