Польский Генштаб дал «зелёный свет» на покупку 250 американских БТР Stryker

Ранее сообщалось, что власти Польши передумали покупать у США все 486 ракетных установок HIMARS, несмотря на подписанное соглашение. В Варшаве говорят о возможной нехватке денег на такие объёмы закупок, особенно учитывая уже подписанный десятимиллиардный контракт на поставку 96 вертолётов AH-62 Apache.