Коц поделился методом лечения русофобии после лишения русского языка защиты на Украине

Нынешнее украинское руководство прилагает максимум усилий, чтобы вынудить Россию продолжать достигать целей СВО исключительно военными средствами. Об этом заявил военкор Александр Коц, комментируя исключение Киевом русского из перечня языков, подлежащих защите.

«Действующий украинский режим буквально из кожи вон лезет, чтобы мы продолжали добиваться целей СВО военными методами. Защита прав русскоязычных жителей Украины — это, напомним, одна из главных целей СВО. Нынешнее украинское руководство, принимая подобные законодательные инициативы, откровенно торпедирует любую возможность мирного урегулирования», — написал Коц в Telegram-канале.

Военкор подчеркнул, что в феврале 2014 года именно решение украинских властей, пришедших к власти после Евромайдана, об отмене статуса регионального для русского языка стало одним из ключевых факторов, спровоцировавших «русскую весну». Он добавил, что если Киев выбирает конфронтационный путь, то и ответ будет соответствующим. По его мнению, русофобия требует радикальных мер для своего устранения.

«Русофобия лечится только глубоким хирургическим вмешательством», — заключил журналист.

Напомним, ранее стало известно, что на Украине исключили русский из списка языков, подлежащих защите — такое решение приняла Верховная рада во втором и окончательном чтении. Из списка подлежащих защите языков изъяли русский и молдавский языки. «За» проголосовали 264 депутата, 1 — «против».