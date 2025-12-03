Режим тишины никто не отменял: Россиян предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь

В Москве действуют строгие правила, ограничивающие шум в ночное время даже в праздничные дни, включая новогоднюю ночь. Об этом напомнил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров в комментарии для агентства городских новостей «Москва».

По его словам, закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» не предусматривает исключений для новогодних празднований и запрещает громкие звуки с 23:00 до 7:00. Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. В отличие от некоторых регионов, где допускаются послабления, столичное законодательство таких поблажек не делает.

«С юридической точки зрения, даже празднование Нового года не освобождает от обязанности соблюдать тишину в ночные часы. В отличие от ряда регионов – например, Владимирской области или Алтайского края, где в новогоднюю ночь допускаются послабления», – пояснил Зокиров.

Юрист также обратил внимание на строгие правила использования пиротехники. Запуск фейерверков с балконов многоквартирных домов категорически запрещён правилами противопожарной безопасности. Хранение пиротехники в подъездах и других общедомовых помещениях также недопустимо. Нарушение этих норм, повлёкшее причинение вреда здоровью или ущерба имуществу, может привести к административному штрафу до 50 тысяч рублей или даже уголовной ответственности с лишением свободы на срок до четырёх лет.

Юрист отметил, что протоколы о нарушении тишины составляют сотрудники полиции, а дела рассматривают административные комиссии районных управ. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, связанные с пиротехникой, налагают должностные лица МЧС России.

Ранее сообщалось, что запуск фейерверка в непредусмотренных для этого местах может повлечь серьёзную административную или уголовную ответственность. К опасным локациям относятся дворы многоквартирных домов, балконы, крыши, детские площадки и узкие проезды между автомобилями.