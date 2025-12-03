Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 16:23

Режим тишины никто не отменял: Россиян предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь

Россиян предупредили о штрафах за шум в новогоднюю ночь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /bbernard

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /bbernard

В Москве действуют строгие правила, ограничивающие шум в ночное время даже в праздничные дни, включая новогоднюю ночь. Об этом напомнил ассистент кафедры административного права и процесса МГЮА имени Кутафина Тургунбой Зокиров в комментарии для агентства городских новостей «Москва».

По его словам, закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» не предусматривает исключений для новогодних празднований и запрещает громкие звуки с 23:00 до 7:00. Нарушителям грозит предупреждение или административный штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. В отличие от некоторых регионов, где допускаются послабления, столичное законодательство таких поблажек не делает.

«С юридической точки зрения, даже празднование Нового года не освобождает от обязанности соблюдать тишину в ночные часы. В отличие от ряда регионов – например, Владимирской области или Алтайского края, где в новогоднюю ночь допускаются послабления», – пояснил Зокиров.

Юрист также обратил внимание на строгие правила использования пиротехники. Запуск фейерверков с балконов многоквартирных домов категорически запрещён правилами противопожарной безопасности. Хранение пиротехники в подъездах и других общедомовых помещениях также недопустимо. Нарушение этих норм, повлёкшее причинение вреда здоровью или ущерба имуществу, может привести к административному штрафу до 50 тысяч рублей или даже уголовной ответственности с лишением свободы на срок до четырёх лет.

Юрист отметил, что протоколы о нарушении тишины составляют сотрудники полиции, а дела рассматривают административные комиссии районных управ. Ответственность за нарушения правил пожарной безопасности, связанные с пиротехникой, налагают должностные лица МЧС России.

В Сочи разыскивают подростков, стрелявших фейерверками в памятник солдатам ВОВ
В Сочи разыскивают подростков, стрелявших фейерверками в памятник солдатам ВОВ

Ранее сообщалось, что запуск фейерверка в непредусмотренных для этого местах может повлечь серьёзную административную или уголовную ответственность. К опасным локациям относятся дворы многоквартирных домов, балконы, крыши, детские площадки и узкие проезды между автомобилями.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Новый год
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar