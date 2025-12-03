Фон дер Ляйен отреагировала на опасения Бельгии по «репарационному» кредиту Киеву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заверила Бельгию, что её опасения относительно использования замороженных российских активов для кредитования Украины будут учтены. Она подчеркнула, что королевство не останется в сложной ситуации. Эти заявления прозвучали на пресс-конференции, где были представлены два предложения ЕС по поддержке Киева: один из них предусматривает выдачу кредита за счёт российских активов, а другой – финансирование через европейские займы, обеспеченные бюджетом ЕС.

«У нас действуют очень надёжные меры безопасности для защиты государств-членов и максимального снижения рисков», — сказала фон дер Ляйен

По её мнению, инициатива обеспечивает «надёжные гарантии» для «возмещения любых убытков каждому государству-члену ЕС, участвующему в кредитовании.





Напомним, после начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заморозили около €260 млрд российских суверенных активов, из которых примерно €190–200 млрд находятся в Европе. Львиная доля — в бельгийском депозитарии Euroclear, который стал ключевым узлом этой политики.

Регулярные доходы от размещения активов — проценты и операции с ценными бумагами — ЕС уже использует, направляя их на поддержку Украины. Но вопрос о судьбе самих замороженных средств остаётся юридически спорным: прямое изъятие активов нарушает международное право и чревато массовыми судебными исками к странам ЕС.