3 декабря, 16:48

Туктамышева решила разыграть свою медаль ради помощи ребёнку с тяжёлым заболеванием

Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева решила пустить свою спортивную награду на доброе дело — спортсменка объявила благотворительный розыгрыш медали за победу на этапе серии Гран-при. Старт акции она официально подтвердила в своём телеграм-канале.

Медаль Елизаветы Туктамышевой. Фото © Telegram/ Tuktik_Elizaveta Tuktamysheva

Все собранные средства направят на помощь трёхлетнему Давиду, который борется с тяжёлым заболеванием — спинальной мышечной атрофией (СМА). Лечение ребёнка обходится в огромные суммы, и эта акция должна приблизить семью к нужной терапии. Всего на лечение мальчика требуется €300 тысяч (26,9 млн рублей).

Инициатором выступил блогер Виктор Кравченко: по его словам, они с Елизаветой захотели «дать медали вторую жизнь», чтобы она принесла ещё больше эмоций и пользы. Условия простые: каждый, кто отправит пожертвование от 100 рублей, автоматически получает шанс выиграть приз.

Ранее Life.ru писал, что семилетняя Мила, дочь покойной актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева, готовится к своему первому выступлению на льду. Дебют состоится 12 декабря в спектакле «Щелкунчик» на «Навка-Арене», а 19 декабря она появится в новой постановке «Золушка» в «Мегаспорте».

