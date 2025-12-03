Правительство Молдавии официально утвердило решение о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишинёве, известного как Русский дом. Соответствующее постановление о денонсации соглашения с РФ было подписано президентом республики Майей Санду.

Согласно документу, МИД Молдавии поручено уведомить российскую сторону о выходе государства из договора в одностороннем порядке. Как ранее поясняли в правительстве, соглашение, вступившее в силу 4 июля 2021 года, продлевается автоматически каждые пять лет, и для его прекращения необходимо заявить об отказе до истечения текущего срока. Таким образом, фактическое закрытие учреждения сможет произойти после 4 июля 2026 года.

Данное решение уже вызвало общественную реакцию. В течение последних недель в Кишинёве прошли акции протеста российских соотечественников, собравшие около четырёх тысяч подписей в поддержку продолжения работы центра. Посольство РФ охарактеризовало действия молдавских властей как очередной демарш, направленный на нагнетание напряжённости, и подчеркнуло, что Москва не заинтересована в обострении двусторонних отношений.

Напомним, в Кремле негативно оценили решение молдавских властей о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данный шаг вызывает сожаление. По его словам, подобные действия демонстрируют последовательную линию руководства Молдавии на антагонизацию отношений с РФ и отказ от всего, что связано с ней.