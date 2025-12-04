Российские военные спасли тёщу американского военкора Патрика Ланкастера во время освобождения населённого пункта Алексеевка в ДНР. Об этом сообщил сам журналист в беседе с ТАСС.

«После того как мы много месяцев не общались с матерью моей жены, мы подумали, что она погибла. Но, слава Богу, когда российская армия выгоняла украинские войска из её деревни, они нашли её в разгар боя и спасли её, её мужа и множество собак, которых она приютила после того, как их хозяева были убиты», — рассказал военкор.

По словам журналиста, тёща рассказала, как иностранные наёмники и украинские военные стреляли в мирных жителей, избили её и сожгли её дом. Её жизнь была спасена российской армией, подчеркнул Ланкастер.

Также военкор отметил, что в результате действий ВСУ его тёща лишилась жилья уже во второй раз, начиная с 2014 года. Первый дом был разрушен украинскими обстрелами в Донецке девять лет назад. Сейчас семья предпринимает попытки приобрести для неё новое жильё в более безопасном, тыловом районе.

Сама женщина, чьё имя не называется, пояснила, что боевики целенаправленно обстреливали дома сельчан с русскими фамилиями. По её словам, им говорили: «Вы ждуны, вы ждёте Россию», и хотя некоторые семьи просто не желали уезжать, украинские солдаты стремились их уничтожить.

Напомним, что Минобороны России сообщило об освобождении села Алексеевка в ДНР 12 июня 2025 года.

Патрик Ланкастер, независимый американский журналист и ветеран ВМС США, освещает события на территориях, где проживает русскоязычное население, с 2014 года. Его работа сосредоточена на документальной фиксации последствий военных действий и жизни гражданского населения. С 2022 года Ланкастер освещает СВО, предоставляя аудитории непосредственный взгляд на текущую ситуацию.

Ранее сообщалось, что российские военные спасли семью украинцев с ребёнком из-под огня в Волчанске. Мирных жителей эвакуировали на позиции РФ, а затем отправили в пункт временного размещения в тыл.