Украинские подразделения покидают свои позиции в районе Нововодяного и Петровского на Сватово-Кременском направлении из-за постоянного давления. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На Сватовско-Кременском участке позитивные сдвиги. В районе населённого пункта Петровское подразделения ВС РФ расширили зону контроля и заняли новые позиции в лесополосе северо-восточнее от населённого пункта. Также украинские боевики оставили часть своих позиций из-за постоянного давления нашей армии западнее Нововодяного», — сказал он в беседе с ТАСС.

Аналогичная ситуация, по данным эксперта, складывается и в районе села Надия в ЛНР, где отмечено самовольное оставление позиций ВСУ.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Армия России возьмёт Купянск-Узловой через несколько дней. По его словам, данный населённый пункт, насчитывающий около двух тысяч строений, уже частично контролируется армией РФ (около 600-650 зданий).