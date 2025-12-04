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Опубликовано 4 декабря 2025, 05:20

ВСУ сдают позиции на Сватово-Кременском направлении на фоне движения ВС РФ

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Обложка © Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Украинские подразделения покидают свои позиции в районе Нововодяного и Петровского на Сватово-Кременском направлении из-за постоянного давления. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«На Сватовско-Кременском участке позитивные сдвиги. В районе населённого пункта Петровское подразделения ВС РФ расширили зону контроля и заняли новые позиции в лесополосе северо-восточнее от населённого пункта. Также украинские боевики оставили часть своих позиций из-за постоянного давления нашей армии западнее Нововодяного»,сказал он в беседе с ТАСС.

Аналогичная ситуация, по данным эксперта, складывается и в районе села Надия в ЛНР, где отмечено самовольное оставление позиций ВСУ.

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Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Армия России возьмёт Купянск-Узловой через несколько дней. По его словам, данный населённый пункт, насчитывающий около двух тысяч строений, уже частично контролируется армией РФ (около 600-650 зданий).

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Мария Любицкая
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