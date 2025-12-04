Боец спецназа «Ахмат» Касатка рассказал, как подорвался на мине в свой день рождения

Боец спецподразделения «Ахмат» с позывным Касатка чудом спасся, подорвавшись на мине в свой день рождения. Об этом сообщает RT.

По словам военнослужащего, ранее работавшего персональным водителем, в свой день рождения он двигался на мотоцикле вместе с сослуживцем с позывным Алтай. Заметив на дороге противотанковые заграждения «зубы дракона», Касатка попытался свернуть, после чего произошёл мощный взрыв, отбросивший обоих на 20 метров.

«Тух! Не могу понять, Алтай орёт, мотоцикл — мы где-то метров на 20 (отлетели)», — вспоминал Касатка.

Раненого Алтая эвакуировали товарищи, а сам Касатка назвал этот день своим вторым днём рождения. Также боец поделился воспоминаниями о тяжёлых боях за Белогоровку, где ему с сослуживцами пришлось трое суток провести в коллекторе под заводом, питаясь одной банкой тушёнки и употребляя воду из ржавых труб. Этот эпизод он охарактеризовал как один из наиболее сложных за весь период службы.

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