Российские военные под Красноармейском использовали асфальт для маскировки

Российские военные в зоне СВО использовали для маскировки нагретый асфальт, чтобы пройти незамеченными мимо украинских беспилотников. Об этом рассказал боец Тельман Уралбаев корреспонденту «Известий».

«Ночью нагретая дорога была, и человек без пончо выходил просто на дорогу, сливался с ней и смело шёл», — рассказал военнослужащий.

По его словам, такой метод позволил военным выполнить боевую задачу в Шахтёрском районе Красноармейска, успешно скрывшись от тепловизоров украинских беспилотников.

Ранее сообщалось, что около тысячи украинских военных в Мирнограде оказались в полном окружении и не могут получить снабжение. Бойцы требовали либо вывести их из города, либо восстановить логистику, иначе защитники останутся в критическом положении.