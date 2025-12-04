В Госдуме предложили лечить курильщиков от зависимости за счёт средств от продажи табака

Средства, вырученные от продажи сигарет, могут быть направлены на помощь россиянам в борьбе с табачной зависимостью. Об этой идее депутат Госдумы Сергей Леонов сообщил главе Минфина Антону Силуанову, пишет «Ведомости».

Парламентарий выступил с инициативой использовать средства от госпошлин за лицензирование продажи табака для покрытия региональных расходов. В настоящее время в Госдуме рассматривается закон, который установит для табачных компаний плату в 20 тысяч рублей за такую лицензию. Как пояснил Леонов, ожидается, что эти новые поступления в бюджет субъектов РФ (около 2,4 млрд рублей) с лихвой покроют ежегодные затраты регионов на контроль за оборотом табачной продукции, составляющие примерно 1,03 млрд рублей.

«Также считаю разумным направлять эти средства на организацию медпомощи гражданам с никотиновой зависимостью», – добавил депутат.

В частности, он предложил использовать доходы от пошлин для финансирования открытия и функционирования кабинетов по борьбе с курением.

Кстати, ранее в Госдуме напомнили россиянам, что курить в своей квартире можно, но только пока дым остаётся внутри четырёх стен. Как только запах табака уходит в вентиляцию, просачивается в подъезд или залетает к соседям через открытую форточку, владелец рискует нарваться на штраф.