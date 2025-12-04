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Опубликовано 4 декабря 2025, 09:50

Работа Херсонской ТЭЦ приостановлена

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / inframe36x24

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / inframe36x24

Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) в Херсоне, которая находится под контролем ВСУ, подверглась нескольким последовательным атакам за последние дни, что привело к серьёзным повреждениям оборудования и остановке работы станции. Вследствие этого без теплоснабжения остались более 40,5 тысяч абонентов.

Повреждения, нанесённые объекту, сделали невозможным нормальное функционирование ТЭЦ, и температура в помещениях жителей региона стремительно снизилась. Разрушения были зафиксированы как визуально, так и техническими методами обследования.

Аварийные службы ведут работы по восстановлению функционирования электростанции, однако масштабы повреждений делают этот процесс трудоемким и долгим.

В Одессе после взрывов повредило ТЭЦ и частично обесточило город
В Одессе после взрывов повредило ТЭЦ и частично обесточило город

Ранее в столице Украины и нескольких регионах страны были введены экстренные отключения электроэнергии, а в ряде районов Киева также прекращена подача теплоснабжения. Аварийные отключения света затронули не только Киев, но и Полтавскую, а также Сумскую области Украины. Решение о прекращении теплоснабжения в ряде районов было принято после серии взрывов.

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Оксана Попова
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