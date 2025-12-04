Военкор заявил, что уже скоро ВСУ не смогут удерживать линию фронта

В ближайшем будущем ВСУ утратят возможность удерживать линию фронта. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал военный корреспондент Борис Рожин.

По его мнению, полного мгновенного обвала не произойдёт, но противник продолжит постоянно отступать, теряя территории.

«Причём, скорее всего, темпы потери территорий будут продолжать медленно увеличиваться. Держать стабильно фронт противник не сможет, но вот обороняться — пока да», — приводит kp.ru слова Рожина.

Ранее в Германии заявили, что потеря Красноармейска станет для Украины болезненным поражением, из-за которого её армия утратить возможность остановить наступление ВС РФ. Кроме того, взятие города позволило российским войскам перекрыть пути снабжения к Димитрову.