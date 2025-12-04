Жёсткие меры по призыву в украинскую армию пока обеспечивают приток новых солдат. Однако, по словам командующего Штурмовыми войсками Валентин Манько, мотивация бойцов крайне низка.

«У нас хватает людей, но не хватает информационной политики. Из-за этого огромное количество СЗЧ (самовольно оставивших части). Именно этих людей нам и не хватает», — приводит «Страна.ua» слова украинского военного.

По словам Манько, если бы численность мобилизованных на Украине достигла 70 тысяч человек, вместо нынешних 30 тысяч, все воинские части были бы полностью укомплектованы. Командующий также считает, что для решения проблемы самовольного оставления части необходимо отменить амнистию для дезертиров.

Ранее сообщалось, что европейские страны начали прорабатывать механизмы экстрадиции украинских беженцев через Интерпол. Данная схема нужна Владимиру Зеленскому для пополнения рядов ВСУ. Доктор политических наук Александр Семченко рассказал, что по новой схеме уже работают Польша, Германия и Франция.