Стартовал приём вопросов для ежегодной программы «Итоги года с Владимиром Путиным». Эфир запланирован на 19 декабря в 12:00 по московскому времени.

Задать вопрос можно через чат-бот на платформе Max, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также по телефону 8-800-200-40-40. Приём вопросов будет идти вплоть до окончания прямого эфира. Дополнительно сбор вопросов будет осуществляться посредством веб-сайта moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Каждый гражданин получит возможность задать вопрос президенту по различным каналам связи, включая телефоны горячей линии, SMS и MMS-сообщения, а также мобильное приложение и социальные сети. Впервые предусмотрена возможность отправки вопросов через чат-бот в популярном мессенджере MAX. Граждане могут обратиться с вопросами, касающимися внутренних и внешних вызовов, экономики, экологии, медицины, образования и других сфер жизнедеятельности.