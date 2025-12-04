Бойцы ВСУ, вернувшиеся с фронта, становятся угрозой для гражданских по всей Украине — от зоны боёв до тыла. За неделю зафиксировано несколько жестоких случаев: в Сумах пьяный егерь 71-й бригады на отпуске ворвался в квартиру, подтащил 13-летнюю девочку к окну и сбросил с седьмого этажа. Ребенок погиб, а военный курил у окна, не осознав содеянного.

В Одессе дезертир в спешке кинул в квартиру жены две гранаты из-за ссоры — сам лишился ноги, супруга осталась без пальцев и с изуродованным лицом. В Харьковской области боец 127-й бригады подорвал гранатой себя и 17-летнего сына, пытаясь отговорить его от фронта: думал, учебная, а оказалась боевая.

Эксперты предупреждают: массовое возвращение ВСУ без реабилитации и психологической помощи обернётся кошмаром для городов. Оружия у бойцов полно, а посттравматическое расстройство никто не лечит, пишет сайт MK.ru.

А ранее Life.ru рассказывал, что бойцы ВСУ убили минимум 36 мирных жителей Купянска. Во время отступления ВСУ на территории Купянского района были зафиксированы случаи мародёрства и гибели мирных жителей.