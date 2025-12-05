Ресурсы прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным уже подверглись первым кибератакам, которые успешно отражены. Об этом журналистам сообщил заместитель главы «Ростелекома» Сергей Онянов.

«По кибератакам, которые происходят, мы готовимся очень тщательно. Анализируем атаки прошлого года, как и каким образом они происходят, из каких регионов, с какими технологиями. В этом году перед прямой линией мы проводили разные тесты, сами пытались взломать наши ресурсы, которые основаны на отечественном оборудовании. И на текущий момент система готова к отражению разного рода атак», — подчеркнул он.

По его словам, специалисты также начали блокировку мошеннических сайтов-зеркал, пытающихся имитировать официальные каналы для вопросов. Единственным официальным ресурсом остаётся портал москва-путину.рф, который работает без сбоев.

Онянов напомнил, что обратиться к президенту можно только через проверенные каналы: официальный сайт, SMS на номер 0-40-40, телефон 8-800-200-40-40, мобильное приложение, а также через соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» или чат-бота в MAX.

В этом году «Прямая линия» и большая пресс-конференция президента вновь объединены в одно событие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным». Оно состоится 19 декабря, что стало исключением из правила — мероприятие впервые пройдёт в пятницу, а не в привычный для таких событий четверг. Комбинированный формат был впервые опробован в 2020 году из-за ограничений пандемии и стал использоваться на постоянной основе с 2023 года.