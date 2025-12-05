Слепой ветеран специальной военной операции Александр из Казани принимает обращения граждан в колл-центре проекта «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе Народного фронта.

Александр принимает обращения граждан в колл-центре «Итогов с Путиным». Видео © Предоставлено Life.ru пресс-службой мероприятия

Александр был добровольно мобилизован в октябре 2022 года, а после возвращения, потеряв зрение, решил продолжить служение Родине в гражданской сфере. Он устроился в Народный фронт, где стал оператором колл-центра, получив большой опыт работы с обращениями граждан.

«Так как я незрячий человек, я проникся этой историей и познакомился с Народным фронтом. Эти ребята защищают меня, заряжают своей энергией. Они никогда не устают. Народный фронт — как семья. Мы вместе работаем и продолжаем служить народу», — сказал мужчина.

Сейчас Александр занимается общественной работой: шефствует над детским садом и школой (527 воспитанников), проводит «Уроки о важном», возрождая патриотизм, и помогает другим ветеранам СВО с профориентацией и трудоустройством. В 2025 году он занял второе место в национальном конкурсе «Абилимпикс» в компетенции «Вокал», привезя серебро в Татарстан. При поддержке супруги и двоих детей он продолжает свою активную гражданскую позицию, называя основным направлением помощь раненым товарищам.

Ранее Life.ru рассказывал о старте сбора вопросов от граждан на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Сам эфир запланировали провести 19 декабря в 12:00 по московскому времени. Прислать свой вопрос российскому президенту можно через соцсети.