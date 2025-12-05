В Кремле назвали условие продолжения СВО

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО), если Украина откажется принимать её условия для мирного договора, и достижение целей не будет возможным иным путём. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

«Специальная военная операция продолжится», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас у российских войск очень хорошая динамика.

«Поэтому, если у нас не будет возможности решить проблему и достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать всё, что необходимо, чтобы защитить наши интересы», — сказал Песков.

Ранее Дмитрий Песков сообщал, что переговорный процесс по американскому мирному плану вышел на новый уровень. Впервые состоялся прямой обмен мнениями, в ходе которого Москва не отвергла предложения Вашингтона полностью, но обозначила неприемлемые пункты, приняв часть из них. Это оставило пространство для дальнейших обсуждений.