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Регион
Опубликовано 5 декабря 2025, 12:20

В Кремле назвали условие продолжения СВО

Песков: Россия будет продолжать СВО, если Украина откажется от урегулирования

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия продолжит специальную военную операцию (СВО), если Украина откажется принимать её условия для мирного договора, и достижение целей не будет возможным иным путём. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RT.

«Специальная военная операция продолжится», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас у российских войск очень хорошая динамика.

«Поэтому, если у нас не будет возможности решить проблему и достичь своих целей мирными средствами, мы будем продолжать СВО и делать всё, что необходимо, чтобы защитить наши интересы», — сказал Песков.

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Ранее Дмитрий Песков сообщал, что переговорный процесс по американскому мирному плану вышел на новый уровень. Впервые состоялся прямой обмен мнениями, в ходе которого Москва не отвергла предложения Вашингтона полностью, но обозначила неприемлемые пункты, приняв часть из них. Это оставило пространство для дальнейших обсуждений.

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Наталья Афонина
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