Украинское военное командование сформировало батальон из бомжей, в этом нет ничего странного, учитывая нехватку солдат в ВСУ и то, как Киеву приходится затыкать подобные дыры, например, насильственной мобилизацией. Об этом Life.ru сказал политолог, историк, публицист Армен Гаспарян.

Вы разве не знаете о том, что в бюджете Украины не хватает денег на военные расходы? Для вас это разве тайна? Если не хватает денег, то, соответственно, люди будут брошены в такие абсолютно бесчеловечные условия, бездомные в том числе. Только украинской власти на это абсолютно наплевать. Им нужна человеческая плоть для затыкания всех этих могучих дыр, связанных с фронтом и всем прочим. Армен Гаспарян Политолог, историк, публицист

При этом Владимира Зеленского вообще не интересует, как подобные батальоны будут выживать. Его задача — набрать как можно больше пушечного мяса, которое позже бросят под российский огонь, отметил Гаспарян. При этом Запад тоже не интересуется тем, как «доблестные украинцы» оказываются на фронте. Это та сторона боевых действий, о которой пока ничего не говорят, но которая рано или поздно станет достоянием украинской общественности, выразил уверенность эксперт.

«А какая разница, кого мобилизовать? Бомжей с этой точки зрения проще. У них родственников нет. За них никто не спросит. Их никто не будет искать. Если их убьют — вернее, не если, а когда их убьют, — не надо будет выплачивать никаких компенсаций. Это очень циничный подход, но, извините, украинская власть вообще такая. Поэтому для них бомжи — это абсолютный подарок судьбы», — резюмировал собеседник Life.ru.

Ранее стало известно, что под Северском в Донецкой Народной Республике подразделениям Вооружённых сил России противостоял украинский батальон бомжей. Бездомные были зачислены в 81-ю аэромобильную бригаду ВСУ в начале 2025 года, но вместо современного вооружения получили лишь лопаты и автоматы. Их снабжение прекратилось через несколько дней, после чего украинские бомжи были вынуждены искать еду и воду в тылу. Вскоре по ним начали бить свои же, обстреливая из артиллерии и отправляя беспилотники. 90% батальона было уничтожено, остальные сдались в плен к ВС РФ.