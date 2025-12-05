Поклонники группы «Агата Кристи» выразили недовольство состоянием экс-фронтмена Глеба Самойлова на концерте его сольного проекта в Алма-Ате. На видеозаписях музыкант едва стоит на ногах, что вызвало предположения о его неадекватном состоянии. Кадры с выступления от зрителей публикуют наши коллеги из Baza.

Зрители усомнились в трезвости экс-фронтмена «Агаты Кристи» на концерте в Казахстане. Видео © Telegram / Baza

В группе артиста отвергли критику, объяснив его поведение особым сценическим амплуа. По словам представителей коллектива, это часть «меланхолично-романтического образа» Самойлова.

Ранее сообщалось, что музыкант Вадим Самойлов, бывший участник группы «Агата Кристи», окончательно исключил возможность воссоединения коллектива. Артист, отвечая на вопрос, что могло бы привести к возвращению легендарного дуэта, заявил, что для этого не должно ничего происходить. Он напомнил, что неоднократно объяснял причину распада группы, которая заключалась не в каком-либо конфликте, а в естественном расхождении творческих путей двух братьев.