«Синий экран смерти» появился у россиян после нового обновления Windows 11

У пользователей Windows 11 по всей России массово начали появляться «синие экраны смерти». Как выяснилось, проблема связана со свежим обновлением операционной системы. По данным SHOT, сбой вызывает апдейт KB5063878, выпущенный в середине августа.

Сначала на неисправность жаловались пользователи из Европы и Японии, а в последние недели аналогичные проблемы стали фиксировать и россияне. После перезагрузки компьютеры перестают видеть SSD-диск — он не реагирует на запросы или отображается как раздел RAW, из-за чего хранилище пропадает из проводника. В результате система зависает на «синем экране смерти».

Ошибка проявляется только в том случае, если SSD заполнен больше чем на 60%. Единственный способ вернуть компьютер в рабочее состояние — откатить обновление.

Microsoft пока официально не признала прямую связь между патчем KB5063878 и массовыми сбоями, однако жалобы пользователей продолжают поступать.

Ранее сообщалось, что Microsoft в первый раз за почти 40 лет заменит цвет «синего экрана смерти» (BSOD) в Windows. Теперь экран станет чёрным. В новом дизайне уберут грустный смайлик и QR-код. На экране появятся код ошибки и информация о системном драйвере, спровоцировавшем сбой.