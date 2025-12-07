Мария Бутырская закрывает школу фигурного катания из-за убытков

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская ликвидирует свою школу «Будь первым». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

53-летняя фигуристка прекращает занятия в школе чемпионов, которую создала в 2021 году. Там учили детей, однако проект не приносил прибыли. В первый год выручка составила всего 65 тысяч рублей, а убытки достигли 94 тысяч. С каждым годом финансовая ситуация ухудшалась.

Ранее Бутырская владела другой школой фигурного катания. Этот бизнес тоже оказался убыточным — компанию закрыли ещё в 2021 году. Кроме спорта, фигуристка пробовала себя в торговле. С 2003 по 2006 год она была соучредителем фирмы, занимавшейся бытовыми товарами.

Мария Бутырская — первая россиянка, ставшая чемпионкой мира в женском одиночном катании. Она также многократно выигрывала чемпионаты России и Европы.

Ранее Татьяна Навка рассказала о дебюте дочери актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева в ледовом шоу. Дебют семилетней Милы состоится 12 декабря в спектакле «Щелкунчик» на «Навка-Арене», а 19 декабря она появится в новой постановке «Золушка» в «Мегаспорте».