Россия подняла в воздух девять ракетоносцев Ту-95МС и три Ту-160

Российская стратегическая авиация провела крупный вылет: в воздух поднялись девять бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и три бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По его данным, девять «Медведей» и три «Белых лебедя» уже находятся либо на точках возможного пуска крылатых ракет, либо движутся к ним. Официальных комментариев от Минобороны РФ на момент публикации не поступало.