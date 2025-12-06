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Регион
Опубликовано 6 декабря 2025, 05:25
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Россия подняла в воздух девять ракетоносцев Ту-95МС и три Ту-160

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российская стратегическая авиация провела крупный вылет: в воздух поднялись девять бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС и три бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По его данным, девять «Медведей» и три «Белых лебедя» уже находятся либо на точках возможного пуска крылатых ракет, либо движутся к ним. Официальных комментариев от Минобороны РФ на момент публикации не поступало.

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Ранее Российская армия уничтожила украинские пункты запусков дальних беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в районах харьковского аэропорта и Великого Бурлука. А в пригороде Киева произошли мощные взрывы после ударов Вооружённых сил РФ по промышленным и военным объектам.

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Андрей Бражников
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