Беженец из села Новопавловка Роман Бойко рассказал о встрече с наёмником из Румынии на территории населённого пункта. По словам солдата, иностранец сам подходил к местным жителям, задавая вопрос, почему они до сих пор не эвакуировались. На это люди отвечали, что им некуда ехать.

«Он сказал, что сам — подданный Румынии. Я понял, что это наёмник. Форма такая, всё чистенькое, в отличие от ВСУ: они чумазые какие-то, а этот ходил в чистой форме», — рассказал РИА «Новости» Роман Бойко.

Боец уточнил, что встречался с наёмником дважды. В ходе общения иностранец также упомянул о наличии дома в Румынии.

Ранее стало известно, что ВС РФ на Сумском направлении ликвидировали группу иностранных наёмников. В её состав входили граждане Чехии и Польши, числящиеся в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. Уничтожение данной группы стало результатом тщательно спланированной воздушной атаки, которая была поддержана огнём артиллерии и тяжёлыми огнемётными системами «Солнцепёк».