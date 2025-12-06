Путин в Индии
6 декабря, 10:05

Гальцев рассказал, как его анекдот шокировал Назарбаева

Обложка © ТАСС / Дмитрий Михаевич, Валерий Шарифулин

Известный юморист Юрий Гальцев в эфире шоу «Что было дальше?» вспомнил случай, когда его шутка вызвала неоднозначную реакцию у первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам комика, его привезли в Астану для приватного выступления.

Гальцев рассказал, что предупредил Назарбаева о скользком содержании анекдота про русского и казаха, но тот разрешил продолжить. После шутки, по словам артиста, наступила пауза, но затем президент попросил продлить выступление ещё на полчаса. Для Гальцева этот вечер стал одним из самых запоминающихся в карьере.

У Путина прошла встреча с Нурсултаном Назарбаевым в Кремле
Ранее сообщалось, что российская налоговая служба требует у юмориста Юрия Гальцева погасить задолженность, превышающую 850 тысяч рублей накопилась у артиста. Как уточнялось, комик активно работал над постановками в Театре эстрады имени Аркадия Райкина в Санкт-Петербурге.

