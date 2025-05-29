У Путина прошла встреча с Нурсултаном Назарбаевым в Кремле
У президента России Владимира Путина в Кремле прошла встреча с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Путина встретил Назарбаева в Кремле. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Сегодня президент встретился в Кремле с находящимся в Москве первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», — заявил Песков.
Ранее Владимир Путин встретился с Акиэ Абэ, вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ, трагически погибшего в результате покушения. После встречи в Кремле глава государства предоставил ей свой президентский лимузин «Аурус», чтобы обеспечить своевременное прибытие в Большой театр на премьеру балета «Конёк-горбунок».
Обложка © ТАСС/ Биятов Евгений