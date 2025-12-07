Учёные выяснили, что секс ускоряет заживление раз в два раза

Интимная близость и связанные с ней гормоны, в частности окситоцин, могут значительно ускорять заживление ран, увеличивая скорость регенерации тела до двух раз. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, показало новые перспективы для понимания влияния психологического состояния и социальных связей на физическое здоровье.

Учёные провели эксперимент с участием 80 молодых добровольцев, состоящих в романтических отношениях. Участникам были нанесены незначительные контролируемые порезы на предплечьях, после чего они были разделены на четыре группы для оценки влияния окситоцина и различных форм эмоционального взаимодействия.

Первая группа получала назальный спрей с окситоцином и выполняла «задание на оценку партнёра» (PAT), в ходе которого пары благодарили друг друга и обменивались комплиментами. Вторая группа также получала окситоцин и проводила 10-минутный сеанс выражения благодарности. Третья группа использовала назальный спрей-плацебо и выполняла задание PAT. Четвёртая группа получала плацебо без каких-либо дополнительных заданий.

Результаты исследования оказались впечатляющими. Наилучшие показатели заживления ран в течение двух недель были зафиксированы у пар из первой группы, которые получали окситоцин в сочетании с высоким уровнем сексуальной активности и частыми ласковыми прикосновениями. В этой группе регенерация тканей происходила значительно быстрее, демонстрируя улучшение вплоть до двукратного ускорения по сравнению с контрольной группой.

Исследователи полагают, что окситоцин, часто называемый «гормоном любви», играет ключевую роль в стимуляции процессов восстановления организма, а интимная близость и положительное взаимодействие с партнёром способствуют его активной выработке.

