«Добрый и плохой полицейский»: Как США и ЕС сговорились против России

США и ЕС, несмотря на отличающуюся риторику, фактически действует согласованно против России, полагает политолог Георгий Фёдоров. По его мнению, позиция Вашингтона и Брюсселя похожи на игру «доброго и плохого полицейского», в которой Европа оказывает давление, а Белый дом ведёт переговоры.

«Они за одно по большому счёту», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он уверен, что у Запада есть реальная возможность передать замороженные российские активы Украине, опираясь на историческую практику экспроприации чужих ресурсов. Однако полностью средства переданы не будут, поскольку киевский режим рассматривается как расходный материал. Основная задача — извлечь из ситуации максимальную выгоду, отметил эксперт.

Напомним, ранее Еврокомиссия одобрила предложения о «потенциальном репарационном кредите» для Украины, что подразумевает изъятие замороженных российских активов. Однако по данным Bloomberg, США пытаются остановить инициативу Евросоюза по использованию замороженных российских активов для кредитования Украины.