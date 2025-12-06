Путин после возвращения из Индии созвонился с президентом Киргизии
Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе разговора политики подтвердили крепкие отношения дружбы и партнёрства между государствами. Также Путин поблагодарил за радушный приём во время своего визита в Бишкек.
«Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Киргизии Жапарова с днём рождения. Российский лидер выразил признательность Жапарову за радушный приём и гостеприимство в ходе госвизита в Киргизию. Путин и президент Киргизии подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали импульс многоплановым отношениям государств», — уточнили в Кремле.
Напомним, российский лидер побывал в Киргизии 25 ноября. После переговоров в Бишкеке Владимир Путин и президент Республики Кыргызстан Садыр Жапаров подписали совместное заявление об укреплении союзничества. А 4-5 декабря Путин был в Индии с двухдневным визитом. Он провёл с премьер-министром Нарендрой Моди 2,5-часовые неформальные переговоры и посетил официальную церемонию в президентском дворце. После этого лидеры сделали совместное заявление, в котором был анонсирован «солидный пакет соглашений», включая программу экономического сотрудничества до 2030 года.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.