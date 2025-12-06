Путин после возвращения из Индии созвонился с президентом Киргизии

Президент РФ Владимир Путин пообщался по телефону с коллегой из Киргизии Садыром Жапаровым. В ходе разговора политики подтвердили крепкие отношения дружбы и партнёрства между государствами. Также Путин поблагодарил за радушный приём во время своего визита в Бишкек.

«Путин в телефонном разговоре тепло поздравил президента Киргизии Жапарова с днём рождения. Российский лидер выразил признательность Жапарову за радушный приём и гостеприимство в ходе госвизита в Киргизию. Путин и президент Киргизии подчеркнули, что итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали импульс многоплановым отношениям государств», — уточнили в Кремле.