6 декабря, 12:45

В Омске умер 78-летний пенсионер, который провалился в яму с кипятком

Умер пенсионер, провалившийся в Омске в яму с кипятком. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области

В Омске скончался 78-летний пенсионер, который ранее провалился в яму с кипятком. Врачи боролись за его жизнь, но обширные ожоги, охватившие более 60% тела, оказались фатальными. Об этом сообщает источник NGS55.RU,

«Медики боролись за него, но увы, слишком большой процент ожогов», — говорится в сообщении.

Двух детей нашли мёртвыми в канализационном коллекторе в Кузбассе

Напомним, что пострадавший 78-летний пенсионер был госпитализирован в реанимационное отделение с ожогами, покрывающими более 60% поверхности тела. Мужчина провалился в яму с кипятком, образовавшуюся из-за повреждения теплотрассы. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжёлое.

