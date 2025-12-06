В Омске умер 78-летний пенсионер, который провалился в яму с кипятком
Умер пенсионер, провалившийся в Омске в яму с кипятком. Обложка © Telegram / СУ СК России по Омской области
В Омске скончался 78-летний пенсионер, который ранее провалился в яму с кипятком. Врачи боролись за его жизнь, но обширные ожоги, охватившие более 60% тела, оказались фатальными. Об этом сообщает источник NGS55.RU,
«Медики боролись за него, но увы, слишком большой процент ожогов», — говорится в сообщении.
Напомним, что пострадавший 78-летний пенсионер был госпитализирован в реанимационное отделение с ожогами, покрывающими более 60% поверхности тела. Мужчина провалился в яму с кипятком, образовавшуюся из-за повреждения теплотрассы. Врачи оценивали его состояние как крайне тяжёлое.
