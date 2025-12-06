Кремль: Встреча Путина с Жапаровым придала импульс отношениям России и Киргизии

Путин в Индии
Президент России Владимир Путин и президент Киргизии Садыр Жапаров в ходе телефонного разговора отметили, что ноябрьские переговоры в Бишкеке дали серьёзный импульс двусторонним отношениям. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Кремля.

Владимир Путин выразил признательность за гостеприимство, оказанное во время его государственного визита в Киргизию 25–26 ноября. Лидеры согласились, что встреча укрепила стратегическое партнёрство и союзнические связи между странами.

«Итоги переговоров на высшем уровне в Бишкеке придали серьёзный импульс многоплановым российско-киргизским отношениям углубленного стратегического партнёрства и союзничества», — отметил Кремль.

Напомним, 25 ноября президент России Владимир Путин посетил Киргизию, где провёл переговоры в Бишкеке с президентом Республики Садыром Жапаровым. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление об укреплении союзнических отношений. Кроме того, 4-5 декабря российский лидер осуществил двухдневный официальный визит в Индию.

