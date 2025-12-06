Путин в Индии
6 декабря, 13:17

Тауэр в Лондоне закрыли после атаки активистов на витрину с короной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melinda Nagy

Лондонский Тауэр закрылся для посетителей после нападения активистов на витрину с государственной короной Британской империи. Сообщение полиции приводит The Independent.

Видео © X / JamesPGoddard90

Четверо молодых людей бросили в защитное стекло яблочный крамбл и заварной крем. Протестующие требовали обратить внимание на проблему бездомных, для которых наступает самое опасное время года. После двое из них попытались скрыться, но в итоге все четверо были задержаны.

«Четыре человека были задержаны по подозрению в преступном причинении ущерба. Они взяты под стражу. Тауэр был закрыт для публики, пока продолжается полицейское расследование», сказано в материале.

Этот инцидент привёл к временному закрытию одной из главных достопримечательностей Лондона. Охраняемые короны и другие регалии — центральные экспонаты сокровищницы Тауэра.

Ранее стало известно, что в Великобритании разрабатывают законопроект, предусматривающий до шести месяцев тюрьмы для участников пикетов у личных домов парламентариев и кандидатов. По данным прессы, инициатива направлена на защиту частной жизни политиков от давления и расширяет полномочия полиции для быстрого пресечения подобных акций.

