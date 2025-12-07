Арендодателей «квартир без детей» обвинили в скрытой идеологии чайлдфри

Запреты арендодателей на проживание в съёмных квартирах с детьми являются нарушением закона и скрытой пропагандой идеологии чайлдфри, уверен глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Он назвал подобные условия аренды формой социальной дискриминации, грубо попирающей конституционные принципы защиты семьи, материнства и детства.

«Существующие правовые нормы необходимо применять более жёстко. Нам требуется чёткая и недвусмысленная правовая позиция, которая поставит заслон такому «квартирному произволу», — подчеркнул активист в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, на практике встречаются случаи, когда арендаторам фактически навязывается отказ от рождения ребёнка под угрозой расторжения договора. Однако это не только аморально, но и противоречит действующему законодательству, поскольку ставит граждан перед выбором между жильём и созданием семьи.

Общественник призвал на правовом уровне исключить подобные условия из договоров аренды. Такие пункты должны признаваться ничтожными, а граждане — получать возможность отстаивать свои права. Он отметил, что продолжение рода не может ставиться ниже коммерческой выгоды.

