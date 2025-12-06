Путин в Индии
6 декабря, 14:06

Жена и сын Бориса Щербакова рассказали о состоянии актёра

Борис Щербаков. Обложка © ТАСС / Андрей Епихин

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова вслед за сыном опровергла сообщения о госпитализации звезды с травмой глаза. Татьяна Бронзова возмутилась из-за вопроса журналистов 360.ru и бросила трубку.

«Когда [госпитализировали]? Что вы придумываете, господи!» — заявила супруга Щербакова.

Однако сын артиста поделился подробностями о состоянии отца. Он подтвердил, что актёр действительно посещал офтальмолога, однако никаких проблем со здоровьем сейчас не испытывает.

«Очень странно, кто-то раздул это из-за визита к офтальмологу. Чем-то глаз промыли, и всё. Это обычный визит, отец там находился минут 15. Хорошо себя чувствует, на записи передачи сейчас. Всё нормально», — заключил наследник Щербакова.

«Человеку 75 лет»: Сын Щербакова подтвердил, что актёру потребовалась медпомощь. Но есть нюанс
Напомним, Mash писал, что Борис Щербаков якобы был вынужден обратиться за срочной медицинской помощью со страшными болями после травмы глаза. По данным журналистов, в глаз артиста попало инородное тело.

