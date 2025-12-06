Жена и сын Бориса Щербакова рассказали о состоянии актёра

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова вслед за сыном опровергла сообщения о госпитализации звезды с травмой глаза. Татьяна Бронзова возмутилась из-за вопроса журналистов 360.ru и бросила трубку.

«Когда [госпитализировали]? Что вы придумываете, господи!» — заявила супруга Щербакова.

Однако сын артиста поделился подробностями о состоянии отца. Он подтвердил, что актёр действительно посещал офтальмолога, однако никаких проблем со здоровьем сейчас не испытывает.

«Очень странно, кто-то раздул это из-за визита к офтальмологу. Чем-то глаз промыли, и всё. Это обычный визит, отец там находился минут 15. Хорошо себя чувствует, на записи передачи сейчас. Всё нормально», — заключил наследник Щербакова.

Напомним, Mash писал, что Борис Щербаков якобы был вынужден обратиться за срочной медицинской помощью со страшными болями после травмы глаза. По данным журналистов, в глаз артиста попало инородное тело.