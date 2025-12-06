Фёдор Добронравов вернулся к съёмкам после операции на позвоночнике

Народный артист РФ Фёдор Добронравов, известный по фильму «Сваты», возвращается в профессию после сложнейшей операции на позвоночнике в 2024 году. Он уже задействован в съёмках целого ряда проектов — «Семь вёрст до рассвета», продолжение «Чебурашки», «Как Йосю на колбасу сдавали», «Северное сияние», «Сказка сказывается» и «Три струны». Новостью делиться Super.ru.

Операция прошла успешно, и актёр уже завершил восстановление после хирургического вмешательства. Долгое время о Добронравове не было никакой информации, но родственники уверяли, что артист чувствует себя лучше с каждым днём и лишь взял паузу в карьере ради здоровья. Сейчас Добронравов с новыми силами вновь готов радовать поклонников своими ролями.

Напомним, 28 февраля 2024 года Добронравов обратился в больницу с жалобами на боли в шее и позвоночнике. Артиста доставили в нейрохирургическое отделение для экстренной операции. Добронравову удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза). Уже в марте 2024 года его выписали из клиники. Актёр был отправлен на реабилитацию до января 2025 года.