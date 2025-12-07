Путин в Индии
7 декабря, 04:43

Родителям объяснили, как узнать у ребёнка, пережил ли он насилие в Roblox

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Порнографические сайты содержат тысячи роликов, эксплуатирующих тематику детской онлайн-игры Roblox, причём в создание такого контента нередко вовлекаются и сами дети. Как рассказала клинический психолог Екатерина Орлова, разговор с ребёнком на эту тему требует деликатного подхода. Она рекомендовала начать с обсуждения игровых интересов наследника, а затем мягко спросить, сталкивался ли он с неприятными просьбами или давлением со стороны других игроков.

«Проявите искренний интерес к его игровому миру, и когда почувствуете, что контакт установлен, можно мягко спросить: «Бывает ли, что в игре другие игроки просят сделать что-то, что тебе неприятно или не хочется?» — объяснила собеседница «Газеты.ru».

По её словам, если ребёнок делится тревожной информацией, важно сохранять доброжелательность и дать ему понять, что вы полностью на его стороне. Необходимо обсудить конкретные шаги защиты: вместе изучить инструменты блокировки и подачи жалоб внутри платформы, а при необходимости — обратиться к администрации игры, которая обычно имеет чёткие правила против буллинга и принуждения.

Подобные диалоги должны быть регулярными — это помогает установить доверительный контакт и своевременно реагировать на потенциальные угрозы в цифровой среде. Такой подход позволяет не только защитить ребёнка, но и сформировать у него критическое отношение к подозрительным взаимодействиям в онлайн-пространстве, заключила эксперт.

Напомним, ранее Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в России. В свою очередь психиатр раскрыл единственный способ помочь ребёнку слезть с иглы этой онлайн-платформы. Но делать это резко нельзя, предупредил нарколог. Тем временем в Госдуме осудили массовую блокировку Roblox.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

