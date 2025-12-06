Путин в Индии
6 декабря, 16:30

Учёные связали эпидемию чумы в Европе с извержениями вулканов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KARITING PICAH

Учёные выдвинули новую версию возникновения чумы в средневековой Европе. По данным исследования в журнале Communication Earth & Environment, пандемию могло спровоцировать похолодание от извержений вулканов.

Климатические изменения привели к неурожаям в Средиземноморье, что заставило итальянские города возобновить торговлю с Причерноморьем. Оттуда вместе с зерном могли прибыть заражённые чумной палочкой блохи.

«Температура летом была не экстремальной, но холодной — и так два года подряд. Скорее всего, это результат серии богатых серой извержений», отметил соавтор исследования Ульф Бюнтген.

Дендрохронология и анализ ледяных кернов подтвердили резкое похолодание в 1345–1346 годах. Исторические документы свидетельствуют о голоде, что вынудило Венецию и Геную импортировать зерно из Крыма, откуда и началось распространение болезни.

«Эти результаты делают «серную смерть» ещё более аномальным событием и демонстрируют, насколько много условий должно было сложиться одновременно», — заключил эпидемиолог Тимоти Ньюфилд.

В современном мире чума остаётся актуальной угрозой, но в ином контексте — для животных, о чём свидетельствуют локальные вспышки. В ноябре в Тюмени был введён карантин в приюте для бездомных собак из-за вспышки чумы плотоядных — заболевания, поражающего дыхательную, нервную и пищеварительную системы. Был введён запрет на посещение учреждения и любые перемещения животных. Карантинные меры будут действовать в течение месяца после выздоровления последнего заболевшего питомца.

