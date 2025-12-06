В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1

В Лазаревском районе Сочи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Данные о подземных толчках опубликовал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации центра, эпицентр находился в восьми километрах от Лазаревского района на глубине 10 километров. Толчки произошли в 13:13 по московскому времени. Жители Сочи сообщали о лёгкой тряске и шатании мебели, информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

Ранее сообщалось, что вблизи северной части Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались жителями Северо-Курильска. Землетрясение произошло в Тихом океане в 14:34 по местному времени (6:34 по московскому времени) 29 ноября.