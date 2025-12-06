Путин в Индии
Регион
6 декабря, 15:24

В Сочи произошло землетрясение магнитудой 4,1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marinodenisenko

В Лазаревском районе Сочи было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1. Данные о подземных толчках опубликовал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно информации центра, эпицентр находился в восьми километрах от Лазаревского района на глубине 10 километров. Толчки произошли в 13:13 по московскому времени. Жители Сочи сообщали о лёгкой тряске и шатании мебели, информация о пострадавших или разрушениях отсутствует.

Ранее сообщалось, что вблизи северной части Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. По данным сейсмостанции «Южно-Сахалинск», подземные толчки ощущались жителями Северо-Курильска. Землетрясение произошло в Тихом океане в 14:34 по местному времени (6:34 по московскому времени) 29 ноября.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
