Атака ВСУ на нефтяной терминал в Новороссийске привела лишь к временному росту мировых цен на энергоресурсы, в то время как Россия оперативно восстановила работу критической инфраструктуры. Такой вывод содержится в материале американского журнала The National Interest.

Журнал называет удар украинских беспилотных катеров по объекту Каспийского трубопроводного консорциума отчаянной попыткой, направленной на то, чтобы дать Киеву стратегическую передышку, которая не увенчалась успехом. В публикации также приводится предупреждение Минэнергетики Казахстана о том, что подобные атаки создают угрозу глобальной энергобезопасности.

Автор статьи считает, что инцидент служит ещё одним сигналом к необходимости скорейшего мирного урегулирования, поскольку отчаянные и дестабилизирующие действия Киева могут иметь долгосрочные негативные последствия для мировой экономики.