6 декабря, 18:31

Жителя Белгорода госпитализировали после атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

В Белгороде в результате падения неустановленного боеприпаса пострадал мужчина. Его госпитализировали с баротравмой, сообщили в оперштабе.

Взрывной волной также повреждён грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбило окна. В части Белгорода и прилегающего округа наблюдаются перебои с электроснабжением.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по населённым пунктам Запорожской области. По данным губернатора Евгения Балицкого, в результате обстрелов повреждены линия электропередачи и газопровод, оставив без коммуникаций сотни абонентов. Пострадал мужчина 1985 года рождения, его госпитализировали.

