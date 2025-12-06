Жителя Белгорода госпитализировали после атаки ВСУ

В Белгороде в результате падения неустановленного боеприпаса пострадал мужчина. Его госпитализировали с баротравмой, сообщили в оперштабе.

Взрывной волной также повреждён грузовой автомобиль, а в двух частных домах выбило окна. В части Белгорода и прилегающего округа наблюдаются перебои с электроснабжением.

Ранее украинские беспилотники нанесли удары по населённым пунктам Запорожской области. По данным губернатора Евгения Балицкого, в результате обстрелов повреждены линия электропередачи и газопровод, оставив без коммуникаций сотни абонентов. Пострадал мужчина 1985 года рождения, его госпитализировали.