Байден пришёл на форум к геям* и назвал США «Америготитом»

Бывший президент США Джо Байден вновь «порадовал» общественность очередной оговоркой. На этот раз он выступал на форуме ЛГБТ*-лидеров и случайно назвал свою страну «Америготит» (Amerigotit). Американские СМИ тут же обратили внимание на подобную оплошность в речи политики.

Байден вновь оговорился. Видео © Х / bennyjohnson

«Пока мы сохраняем веру, надежду и поднимаемся снова, и помним, кто, чёрт возьми, мы такие — мы Соединённые Штаты Америготит», — выжал из себя 83-летний Байден.

Видимо, политик хотел использовать фразу «got it», тогда бы полное предложение звучало так: «Мы — Соединенные Штаты Америки, понятно?». Но язык начал заплетаться, и престарелый Байден не справился с дикцией. Пользователи в шутку напомнили ему в Сети, что такой страны не существует. А кто-то написал, что он явно находится под таблетками «от старости» и скоро начнёт видеть вокруг не только «Америготит» и Нарнию, но и эльфов.

Напомним, Байден не первый раз отличается оговорками, которые вызывают смех над политиком по всему миру. Весной 2025 года появилась шокирующая новость о том, что в ходе предвыборной кампании Байдена его команда прибегала к использованию спецэффектов и монтажа для смягчения его оговорок.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.