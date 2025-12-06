В Вене проходит акция против правительства и вступления в НАТО

В столице Австрии Вене, напротив здания Федеральной канцелярии, в субботу проходит акция против политики австрийского правительства. Её организовало движение, которое выступает за прямую демократию, нейтралитет и мирную внешнюю политику.

Сбор начался в 13:00 по местному времени (15:00 мск) на площади Бальхаусплац. Мероприятие заявили как «антиправительственную демонстрацию». После митинга участники провели марш по центральным улицам города. Протестующие требуют сохранить нейтралитет Австрии и выступают против вступления страны в НАТО. На одном из главных баннеров разместили лозунг: «Да — нейтралитету и миру, нет — НАТО», передаёт корреспондент РИА «Новости».

Митингующие раскритиковали власти Австрии и ЕС за перевод экономики на военные рельсы и за риск развязывания крупной войны. Один из организаторов заявил со сцены, что речь идёт не об обороне, а о возможном вовлечении человечества в Третью мировую войну.

Среди требований — отставка действующего правительства. На плакатах встречались надписи: «Война? Нет, спасибо». Также звучали социально-экономические лозунги. Например: «Дешёвое топливо, электричество и продукты вместо санкций, высоких цен и инфляции. Мы не будем мерзнуть и голодать ради вашей политики!».

До этого в октябре в Вене жители выходили на митинг против дальнейшей милитаризации Европы, а также за нейтралитет Австрии в конфликте на Украине. Организаторы протестов уверены, что их собственные власти толкают страну к хаосу и диким расходам на вооружение вместо улучшения социальной политики.