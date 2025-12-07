Трамп созвонился с Роналду и назвал его невероятным человеком

Президент США Дональд Трамп рассказал, что ему поступил звонок от форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. В соцсети Трамп написал, что футболист позвонил, чтобы поблагодарить за экскурсию по Белому дому.

«Какой невероятный он парень, не только как спортсмен, но и как человек. Лучше не бывает», — написал глава Белого дома.

В ноябре Роналду приехал в США на приём, который устроили в честь визита наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. На следующий день футболист и его невеста посетили Белый дом и побывали в Овальном кабинете.

Ранее Трамп опубликовал в Truth Social видео, созданное с помощью искусственного интеллекта. На ролике он играет в футбол с Роналду прямо в Овальном кабинете. Тогда экс-президент назвал футболиста «классным парнем».